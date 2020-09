Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout reste à faire pour ce joueur de Klopp !

Publié le 3 septembre 2020 à 12h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en quête de renforts pour son entrejeu, Ronald Koeman aurait coché le nom de Georginio Wijnaldum. Cependant, on serait encore loin de voir débarquer l’international néerlandais en Catalogne à l’heure actuelle.

Après une saison cauchemardesque ponctuée par la perte du titre en Liga face au Real Madrid et une humiliation en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone aurait pris la décision d’entreprendre de grands travaux cet été afin de renouveler son effectif. Dans cette optique, l’entrejeu serait particulièrement dans le viseur des dirigeants barcelonais, et cela d’autant plus après le retour d’Ivan Rakitic au Séville FC ainsi que le possible départ d’Arturo Vidal à l’Inter. Par conséquent, le Barça n’aura d’autres choix que de remplacer les deux joueurs. Et après la venue de Miralem Pjanic, les pensionnaires du Camp Nou se pencheraient maintenant sur le profil de Georginio Wijnaldum. Cependant, la piste menant au joueur de Liverpool serait encore loin d’être bouclée…

Le Barça n’aurait pas encore discuté avec Liverpool !