Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour cet indésirable de Koeman ?

Publié le 3 septembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Arrivé il y a deux ans au FC Barcelone en provenance du Bayern Munich, Arturo Vidal n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, fraîchement débarqué sur le banc du Barça. Et l’international chilien serait aujourd’hui tout proche d’un accord avec un autre club…

Le destin d’Arturo Vidal semble se préciser. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2021, l’international chilien ne ferait pas partie des plans de Ronald Koeman. Fraîchement débarqué en Catalogne après l’éviction de Quique Setien, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas ne compterait pas sur lui et l’ancien milieu de terrain de la Juventus et du Bayern Munich aurait été prié de trouver un nouveau club rapidement. Et il serait aujourd’hui tout proche d’un accord…

Arturo Vidal d’accord avec l’Inter Milan ?