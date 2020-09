Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud de Koeman dépend… de Thiago Alcantara !

Publié le 3 septembre 2020 à 14h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par le profil de Georginio Wijnaldum, le club catalan souhaiterait attendre que Thiago Alcantara rejoigne Liverpool avant de passer à l’action.

Après avoir accueilli Miralem Pjanic en juin dernier dans le cadre d’un échange avec Arthur Melo, le FC Barcelone ne serait toujours pas rassasié dans son projet de renouvellement au milieu de terrain. Et pour cause, après avoir échoué dans le dossier Donny van de Beek, dont le profil était apprécié par Ronald Koeman comme le10sport.com vous l’avait annoncé, mais qui a finalement rejoint Manchester United, le club catalan concentrerait maintenant ses efforts sur Georginio Wijnaldum. Le Barça aurait même d’ores et déjà le feu vert du joueur de Liverpool, mais aucune discussion n’aurait néanmoins eu lieu pour l’heure avec la direction des Reds . Et cela aurait pour cause le fait que le FC Barcelone attendrait que le transfert de Thiago Alcantara chez les champions de Premier League soit acté.

Le Barça attend une opportunité de marché à 15 M€ pour Georginio Wijnaldum !