Mercato - Barcelone : Une énorme tentative faite pour ce crack italien ?

Publié le 3 septembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Tout proche de s’engager pour le Milan AC, Sandro Tonali faisait partie des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts, notamment par Leonardo, qui veut renforcer le milieu de terrain du PSG. Cependant, le président de Brescia, Massimo Cellino, a fait une énorme révélation sur le dossier de l’international italien...

Sandro Tonali aurait enfin trouvé chaussure à son pied. Relégué en Serie B avec Brescia, le crack italien a été l’un des rares motifs de satisfaction du club, qui a complètement sombré tout au long de la saison en Serie A. Courtisé par de nombreux clubs européens, notamment par le Paris Saint-Germain, le milieu de la Squadra Azzura serait aujourd’hui tout proche de rejoindre l’AC Milan. Cependant, son destin aurait pu être bien différent, puisque le FC Barcelone ou encore le PSG étaient aussi sur le coup...

Une offre colossale du Barça en janvier dernier ?