Mercato - PSG : Neymar ne lâche pas Messi !

Publié le 3 septembre 2020 à 9h15 par A.C.

Neymar serait bien en contact avec son ancien coéquipier Lionel Messi, mais pour le moment, la star du FC Barcelone semble encore loin du Paris Saint-Germain.

C’est le gros dossier du moment. En proie à une crise sans précédents, le FC Barcelone doit faire face aux envies de départ de Lionel Messi. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le sextuple Ballon d’Or aurait signifié à ses dirigeants son envie de quitter le Barça, son club de toujours. Mundo Deportivo annonce que le père de Messi aurait de nouveau fait part des envies de départ de son fils et aurait notamment demandé à ce qu’il soit libéré de sa dernière année de contrat. Pas question pour Josep Maria Bartomeu, déjà très critiqué et qui ne souhaite pas passer à la postérité comme le président qui aura laissé filer Messi...

Rien de concret entre Messi et le PSG...