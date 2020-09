Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milan Skriniar envoie un message très clair à Leonardo !

Publié le 3 septembre 2020 à 8h45 par La rédaction

Annoncé sur le départ de l’Inter Milan depuis des semaines, Milan Skriniar figurerait sur la short-list de Leonardo pour la succession de Thiago Silva au PSG. Cependant, l’international slovaque ne serait pas encore prêt à quitter l’Inter Milan…

Milan Skriniar a des courtisans sur le marché des transferts. De moins en moins utilisé sur la fin de saison par Antonio Conte à l’Inter Milan, il se murmurait que l’international slovaque était sur le départ. Le PSG se tiendrait informé de sa situation, lui qui cherche toujours un successeur à Thiago Silva, officiellement à Chelsea pour une saison. Cependant, Leonardo a reçu un message clair concernant l’avenir du défenseur central des Nerazzurri …

« Personne de l’Inter ne m’a dit qu’il ne voulait pas de moi »