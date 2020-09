Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les planètes bientôt alignées pour Messi ?

Publié le 3 septembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Au fil des jours, le dossier Lionel Messi prend une tournure plus favorable pour le Paris Saint-Germain. Explication.

Plus le temps passe, plus la configuration devient de plus en plus favorable pour le Paris Saint-Germain sur le dossier Messi. En effet, si la star argentine a choisi Manchester City, avec qui il existe probablement un accord contractuel, sa signature chez les Citizens est conditionnée au fait qu’il puisse partir libre, ce qui est extrêmement loin d’être le cas aujourd’hui.

Paris bientôt le mieux placé ?