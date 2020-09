Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle piste préstigieuse pour cet indésirable ?

Publié le 3 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane, Sergio Reguilon serait dans le viseur de plusieurs clubs européens cet été, et devrait être prié de se trouver une porte de sortie. Et un nouveau club serait désormais dans la course pour l’international espagnol…

Sergio Reguilon continue de faire planer le doute concernant son avenir. Appelé par Luis Enrique avec la sélection espagnole, le latéral gauche du Real Madrid ne devrait pas être conservé par Zinedine Zidane cet été, lui qui compterait sur Marcelo et Ferland Mendy au même poste. En sélection, l’international espagnol affirme qu’il se concentrera d’abord sur sa sélection avant de penser à son avenir. Cependant, un nouveau club pousse pour recruter le latéral Merengue …

Manchester United désormais dans la course !