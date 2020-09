Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos interpelle Zidane et Pérez pour son avenir !

Publié le 3 septembre 2020 à 9h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Sergio Ramos a fait le point sur son avenir et a évoqué une possible prolongation de contrat avec le Real Madrid.

Malgré ses 34 ans au compteur, Sergio Ramos a réalisé une saison étincelante sous le maillot du Real Madrid. Pourtant, son avenir au sein de la Casa Blanca n’est toujours pas fixé. Le défenseur voit son contrat expirer en juin 2021 et n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour rallonger son bail. Selon les derniers échos de la presse espagnole, le Real Madrid voudrait lui offrir une année supplémentaire, mais Sergio Ramos voudrait rester au sein du club espagnol au moins jusqu’en 2023.

« Si un accord doit être trouvé, il n'y aura pas de problème »