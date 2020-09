Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 3 septembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Courtisé par Manchester City ou encore le PSG, Kalidou Koulibaly a la cote sur le marché des transferts. Et la tendance semble se confirmer pour l’international sénégalais : il pourrait bien quitter Naples cet été…

Kalidou Koulibaly portera-t-il le maillot du Napoli cette saison ? Rien ne semble vraiment sûr dans ce dossier. Annoncé dans le viseur de Manchester City, l’international sénégalais aurait trouvé un accord avec le club de Pep Guardiola pour rejoindre la Premier League. Cependant, l’offre transmise par les Skyblues à Naples n’aurait pas été jugée satisfaisante par Aurelio De Laurentiis. Une aubaine pour Leonardo, qui pourrait en profiter pour le chiper au nez et à la barbe de Guardiola, alors que le Brésilien cherche toujours un successeur à Thiago Silva. Et Koulibaly semble toujours plus proche d’un départ…

« Je suis prêt à le vendre si un club me propose le bon prix »