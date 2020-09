Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lance les grandes manœuvres pour son recrutement !

Publié le 3 septembre 2020 à 18h30 par A.M.

Arès avoir bouclé trois renforts, l'Olympique de Marseille s'est désormais mis en quête d'un nouvel avant-centre. Mais Pablo Longoria a un autre dossier chaud à régler : le dégraissage. Et là encore, il semble avoir les idées claires.

Le mercato de l'Olympique de Marseille prend forme. En effet, depuis plusieurs mois André Villas-Boas sait ce qu'il veut. Le technicien portugais réclame depuis longtemps une doublure à Jordan Amavi au poste de latéral gauche, et il l'a trouvée en la personne de Yuto Nagatomo. Un renfort au milieu de terrain et un défenseur central étaient attendus et sont arrivés puisque Pape Gueye a débarqué libre suite à la fin de son bail au Havre tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. De jolis coups réalisés par l'OM qui n'a pas dépensé la moindre indemnité de transfert pour s'offrir ses trois premiers renforts. Désormais, et alors que Pablo Longoria a débarqué au poste de directeur de football, André Villas-Boas souhaite désormais recruter un attaquant. Et dans ce dossier, il sait à quoi s'en tenir.

Moins de 6M€ pour un attaquant

Et cette fois-ci, l'OM devrait investir comme le révélait Pablo Longoria lors de la présentation officielle de Yuto Nagatomo : « On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget . » Mais quel sera le budget marseillais à ce poste ? Dans ses colonnes, La Provence évoque ainsi ce chantier. D'après les informations du quotidien régional, l'OM ne pourra pas investir plus de 6M€ pour son futur attaquant. L'idée est de recruter un avant-centre très prometteur afin d'envisager une belle revente dans deux ans. Cela confirme donc la stratégie de la deuxième phase du projet McCourt qui consiste essentiellement à réaliser du trading de joueurs.

Cinq joueurs poussés au départ