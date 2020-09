Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a failli faire capoter un joli coup de Villas-Boas !

Publié le 2 septembre 2020 à 22h15 par A.M.

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation officielle de Yuto Nagatomo, André Villas-Boas reconnait qu'il a fallu convaincre sa direction de faire un petit effort.

Enfin, l'Olympique de Marseille a déniché un nouveau latéral gauche. Le club phocéen a multiplié les pistes afin de dénicher un doublure à Jordan Amavi, et compte tenu de ses problèmes financiers l'OM a longtemps visé le prêt d'un jeune joueur prometteur à ce poste, à l'image de Juan Miranda l'été dernier ou Caio Henrique ces dernières semaines. Mais c'est finalement l'expérimenté Yuto Nagatomo qui a débarqué libre. Et André Villas-Boas reconnait que ce dossier était loin d'être gagné.

«Recruter Yuto allait à l'encontre de ce que la direction voulait»