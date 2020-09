Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 3 septembre 2020 à 23h00 par Th.B.

Le FC Barcelone ne compterait plus sur Luis Suarez pour la saison prochaine. Une résiliation de contrat pourrait avoir lieu. Le principal intéressé aurait pris sa décision.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Luis Suarez ne serait plus en odeur de sainteté au FC Barcelone. En effet, selon la RAC1 , Ronald Koeman se serait entretenu avec l’Uruguayen et lui aurait fait savoir qu’il ne faisait pas partie de ses plans. Annoncé à l’Atletico de Madrid, à l’Ajax Amsterdam, mais surtout au PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, et à la Juventus, Suarez aurait pris une grande décision pour son avenir.

Luis prêt à quitter le Barça pour… la Juventus ?