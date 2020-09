Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge en coulisses pour Aouar !

Publié le 4 septembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs, dont le PSG, Houssem Aouar semble de plus en plus proche d’un départ de l’Olympique Lyonnais.

Auteur d’une saison aboutie avec l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a tapé dans l’oeil de nombreux clubs à travers l’Europe. Si Andrea Pirlo, Pep Guardiola et Mikel Arteta en font l’une de leur priorité à la Juventus de Turin, Manchester City et à Arsenal, le jeune milieu lyonnais intéresse également Leonardo, comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com. Si Jean-Michel Aulas a ouvert la porte à un départ de son prodige, il ne compte pas le brader et réclamerait pas moins de 50M€. Du côté de l'OL, on commencerait d'ailleurs déjà à chercher un remplaçant...

Lyon a ciblé le successeur d’Aouar !