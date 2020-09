Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti plus que jamais dans l’embarras pour son avenir ?

Publié le 3 septembre 2020 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il n’entrerait plus dans les plans du FC Barcelone, Samuel Umtiti serait face à un problème de taille pour son se trouver un point de chute.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 au FC Barcelone, Samuel Umtiti verrait son avenir au sein du club catalan s’écrire en pointillés. Et pour cause, trop fréquemment sujet aux blessures, le Champion du Monde 2018 a fini par perdre sa place dans le onze du Barça, au profit d’un Clément Lenglet qui est du même coup parvenu à s’imposer dans le groupe de Didier Deschamps en Equipe de France. Barré par la concurrence de Gerard Piqué et de son compatriote, Samuel Umtiti pourrait donc n’avoir d’autres choix que de partir pour se relancer, et ce d’autant plus que Ronald Koeman ne compterait pas sur lui.

Aucun club ne serait disposé à miser sur Samuel Umtiti !