Mercato - PSG : Le dossier Suarez plombé par Neymar et Icardi ?

Publié le 3 septembre 2020 à 20h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus pour le recrutement de Luis Suarez. El Pistolero privilégierait un départ vers Turin car il craindrait la concurrence de Neymar et Mauro Icardi à Paris.

Alors que le Barça souhaiterait procéder à un grand ménage, Luis Suarez devrait prendre le large cet été. Conscient de la situation de l'international uruguayen plusieurs clubs pourraient se disputer son recrutement. D'une part, la Juventus et l'Ajax seraient bien décidés à recruter Luis Suarez cet été. D'autre part, et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et en particulier Doha en pincent également pour El Pistolero. Alors qu'il ne manquerait pas de prétendants XXL, Luis Suarez afficherait déjà une préférence. Pour ne pas être barré par Neymar et Mauro Icardi au PSG, le numéro 9 du FC Barcelone souhaiterait rejoindre la Juventus en priorité. C'est en tous les cas ce qu'a révélé Ferran Martínez, journaliste de Mundo Deportivo .

«Au PSG, il y aurait beaucoup plus de concurrence, avec Neymar et Icardi»