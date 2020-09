Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas interpelle Eyraud pour son avenir !

Publié le 3 septembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, André Villas-Boas a laissé planer le doute sur sa réelle envie de poursuivre outre son bail avec le club phocéen. Cependant, le technicien portugais a fait savoir qu’il ne disposait pas d’une offre concrète de la part de ses dirigeants.

Il était à deux doigts de quitter l’OM dans la foulée du départ « d’un commun accord » avec la direction d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif. Finalement, après moult discussions avec ses joueurs, André Villas-Boas a décidé d’honorer son contrat, courant jusqu’en juin 2021, jusqu’à son terme et de ce fait de guider l’OM pour son retour en Ligue des champions. Mais après ? Villas-Boas serait-il partant pour signer un nouveau contrat ? Le principal intéressé ne l’a pas clairement fait savoir. Néanmoins, l’OM n’aurait pas encore bougé le petit doigt selon ses dires.

« Pour parler de prolongation, il faut qu’elle soit proposée »