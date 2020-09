Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plan de Villas-Boas pour la doublure de Benedetto...

Publié le 3 septembre 2020 à 16h45 par La rédaction

A la recherche d’un attaquant afin de concurrencer Dario Benedetto sur le front de l’attaque, André Villas-Boas aurait un plan très précis concernant une potentielle arrivée, notamment sur l’aspect financier de l’opération…

André Villas-Boas et Pablo Longoria ont été très clairs concernant la prochaine priorité de l’OM sur le marché des transferts. Après avoir recruté un milieu de terrain (Pape Gueye), un défenseur central (Leonardo Balerdi) et un latéral gauche (Yuto Nagatomo), le club phocéen devrait désormais concentrer ses efforts afin de trouver un nouvel attaquant cet été, afin de concurrencer Dario Benedetto. Longoria a ainsi posé les bases pour cette future recrue. « Nous sommes prêts à investir sur le poste d'attaquant pour le futur, nous en avons besoin. L'enveloppe ? L'économie d'un club est comme l'économie familiale. Si on vend pour 200 millions d'euros, nous aurons plus de possibilités (sourires) ».

Un budget de 6M€ maximum pour la doublure de Benedetto ?