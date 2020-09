Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme imbroglio autour de Gareth Bale...

Publié le 3 septembre 2020 à 16h30 par La rédaction

Alors que son cas pose problème depuis des mois du côté du Real Madrid, Gareth Bale pourrait bien continuer à créer la polémique et à agacer Zinedine Zidane, notamment avec ses dernières déclarations fortes.

La relation entre Gareth Bale et Zinedine Zidane a-t-elle atteint un point de non-retour ? Depuis des mois, l’international gallois ne fait clairement plus partie des plans de l’entraîneur du Real Madrid. Le technicien français garde l’ailier bien au chaud sur le banc, ce dernier étant régulièrement accusé par les supporters de faire passer l’argent et surtout le golf avant son club. Cependant, avec les dernières déclarations de Gareth Bale concernant son avenir, une nouvelle polémique pourrait être lancée autour de son départ du Real Madrid…

« Ils contrôlent tout »

Ainsi, dans une interview accordée à Sky Sports , Gareth Bale revient sur son départ avorté la saison dernière, affirmant que ce n’est pas la première fois que le Real Madrid bloque un départ. « J'ai essayé de partir l'année dernière. Ils ont tout bloqué à la dernière seconde. C'était un projet pour lequel j'étais excité l'année dernière, mais il ne s'est pas concrétisé. Et il y a eu d'autres cas où nous avons essayé d'aller, mais le club ne permettra pas tout. Je veux jouer au football - je suis toujours motivé pour jouer au football. C'est au club. Ils contrôlent tout. Tout ce que je peux faire, c'est continuer ce que je fais et j'espère que quelque chose se produira ». Désormais, le Real Madrid doit s’en mordre les doigts, eux qui cherchent à pousser l’international gallois vers la sortie par tous les moyens possibles et imaginables. Avec ce message clair adressé à Zidane, Bale pourrait de nouveau faire monter la pression entre les deux parties…

