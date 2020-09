Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale envoie un message clair à Zinedine Zidane !

Publié le 2 septembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Alors que des tensions auraient eu lieu entre les dirigeants Merengue et l’international gallois, qui souhaitait aller au bout de son contrat à Madrid, l’ailier a livré ses vérités concernant son départ.

Gareth Bale connaît une situation difficile. Indésirable au Real Madrid, l’international gallois serait au cœur de plusieurs problèmes au sein du Real Madrid. Zinedine Zidane ne compte pas sur lui, mais l’ailier souhaiterait, d’après les indiscrétions de la presse espagnole, aller au bout de son contrat et donc contrecarrer les plans de Zizou, qui voudrait se débarrasser de lui cet été. Cependant, Gareth Bale a tenu à mettre au clair sa situation, et à livrer ses vérités concernant son départ…

« C’est au club de prendre la décision. Ils contrôlent tout »