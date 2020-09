Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce projet colossal de Zidane qui prend forme !

2 septembre 2020

Incapable d'investir massivement en raison de la crise du Covid-19, le Real Madrid a commencé à mettre en place une vaste opération de dégraissage de son effectif. Et Zinedine Zidane semble bien avancer avec ses indésirables…

Florentino Pérez a d’ores et déjà annoncé la couleur pour le mercato du Real Madrid. Le président Merengue a fait savoir que le Real Madrid ne dépenserait pas son argent dans de grosses opérations, les caisses étant presque vides en raison de la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. Zinedine Zidane a alors pensé à un plan plus qu’ingénieux pour se garantir de l’argent sur le marché des transferts, et a mis en place une vaste opération de dégraissage de l’effectif au sein de la Casa Blanca. Beaucoup de joueurs se sont donc retrouvés sur la sellette, et dans ce contexte, le Real Madrid a commencé à laisser partir quelques talents. Zinedine Zidane semble bien avancer dans ce projet…

James Rodriguez et Borja Mayoral, les deux dossiers les plus chauds

Ainsi, comme révélé par AS , plusieurs joueurs ont en effet déjà quitté la capitale. Javi Sanchez (Real Valladolid), De Frutos (Levante), Dani Gomez (Levante) ou encore Oscar Rodriguez (FC Séville) ont déjà quitté le club dans le cadre de transferts. Takefusa Kubo (Villarreal) et Reinier (Borussia Dortmund) ont quant à eux été prêtés respectivement pour une et deux saisons, tandis que Brahim Diaz devrait bientôt être prêté au Milan AC. Cependant, les deux dossiers les plus chauds, pour le moment, semblent être ceux de James Rodriguez et Borja Mayoral. L’international colombien plait toujours énormément à Carlo Ancelotti, et devrait passer sa visite médicale sous peu avec Everton, pour un transfert avoisinant les 25M€ et un contrat de 3 ans. Quant à Borja Mayoral, ce dernier serait désormais lié à Valencia et à la Lazio, même s’il devrait vraisemblablement être le remplaçant de Rodrigo Moreno (parti à Leeds) chez les Murceliagos , qui auraient pris de l’avance dans ce dossier. Les dossiers Reguilon et Dani Ceballos seraient pour le moment en suspens.

Bale et Mariano, les deux bémols