Real Madrid - Malaise : Florentino Pérez craint le pire avec Gareth Bale

Publié le 23 août 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que Gareth Bale ne fait clairement plus partie des plans de Zinedine Zidane pour la saison à venir, l’international gallois pourrait bien poser de nouveau problème aux dirigeants madrilènes, alors que des matchs avec sa sélection se profilent…

Le feuilleton Gareth Bale devrait connaître un nouveau rebondissement bientôt. Plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid pour cette nouvelle saison de Liga, l’international gallois n’a pas disputé la moindre minute de jeu depuis le 24 juin dernier. Un constat accablant pour un joueur qui donne clairement sa priorité à sa sélection nationale, puis au Golf, avant de penser au Real Madrid. Alors que Bale souhaite aller au bout de son contrat au Real, il pourrait bien de nouveau poser problème aux Merengue dans les prochaines semaines…

Bale en sélection début septembre