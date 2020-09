Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas ne lâche rien pour Cuisance !

Publié le 2 septembre 2020 à 18h45 par A.M.

Bien que la priorité de l'Olympique de Marseille soit désormais de recruter un attaquant, cela n'empêche pas le club phocéen de continuer à faire le forcing pour attirer Michael Cuisance dont l'avenir est incertain au Bayern Munich.

Le recrutement de l'Olympique de Marseille avance positivement malgré les contraintes financières du club phocéen. En effet, l'OM a déjà réussi à attirer trois renforts sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. En effet, Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Désormais, André Villas-Boas et Pablo Longoria ont annoncé vouloir investir afin de recruter un nouvel attaquant afin d'épauler et concurrencer Dario Benedetto. Mais visiblement, un gros coup à une autre poste n'est pas non plus à exclure.

L'OM tente toujours d'obtenir le prêt de Cuisance