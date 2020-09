Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel est en train de plomber le recrutement de Leonardo !

Publié le 2 septembre 2020 à 17h30 par A.M.

A un mois de la fermeture du mercato, le PSG n'a pour le moment bouclé aucune recrue, ni même une vente. Et pour cause, les désaccords seraient nombreux entre Thomas Tuchel et Leonardo. Au point de ralentir certains dossiers chauds du mercato.

Le mercato est ouvert depuis de longs mois, mais pour le moment, le Paris Saint-Germain ne s'est pas encore renforcé. Leonardo a bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi à la fin du mois de mai, mais le club de la capitale n'a pas compensé les nombreux départs des joueurs en fin de contrat à savoir Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier et Thiago Silva. Ainsi, le PSG cherche un milieu de terrain, un défenseur central, un latéral droit ou encore un attaquant. Mais pour le moment, cela n'a pas vraiment avancé. Il faut dire qu'entre Leonardo et Thomas Tuchel, les désaccords seraient nombreux.

Tuchel bloque les dossiers de Leonardo

Le mercato est effectivement une source de tension entre les deux hommes. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Thomas Tuchel n'était par exemple pas très chaud à l'idée de conserver Mauro Icardi et aurait préféré recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Mais Leonardo en a décidé autrement comme pour Thiago Silva que le technicien allemand voulait prolonger. Le directeur sportif du PSG a donc tranché dans le vif malgré la volonté de Thomas Tuchel, mais selon Geoffroy Garétier, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund s'est bien vengé. En effet, le journaliste de Canal+ assure que l'Allemand a tout simplement bloqué l'arrivée de trois joueurs. Les dossiers Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Milan Skriniar (Inter Milan) et Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) étaient visiblement bouclés, mais Tuchel a tout fait capoter. Tout comme la vente de Julian Draxler à laquelle il s'oppose alors que Leonardo a érigé ce départ en priorité.

Le point de non-retour ?

Et d'après Geoffroy Garétier, les tensions entre Thomas Tuchel et Leonardo pourraient pousser Nasser Al-Khelaïfi à prendre une décision radicale en se séparant des deux hommes forts du secteur sportif du PSG à l'issue de la saison. Le président du club parisien joue en effet le rôle de médiateur entre Leonardo et Thomas Tuchel. Reste désormais à savoir si Doha prendra la décision de se séparer d'un ou des deux hommes. Quoi qu'il en soit, alors que le contrat du technicien allemand prend fin en juin 2021, le directeur sportif chercherait depuis plusieurs mois à placer l'un de ses hommes sur le banc du PSG. Comme révélé par le10sport.com, Leonardo est ainsi en contact avec Massimiliano Allegri depuis longtemps. Quoi qu'il arrive, après avoir été en conflit avec Antero Henrique, Thomas Tuchel ne semble pas mieux s'entendre avec le Brésilien...