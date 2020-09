Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étau se resserre pour Leonardo avec la succession de Thiago Silva...

Publié le 3 septembre 2020 à 14h30 par A.C.

Leonardo savait que Thiago Silva allait quitter le Paris saint-Germain au terme de son contrat et, d’ailleurs, cela semblait être son plan initialement. Pourtant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne s’est pas vraiment fait trouver préparé...

Thiago Silva a quitté le Paris Saint-Germain après plusieurs années de bons et loyaux services... mais cela ne s’est pas vraiment fait dans les meilleures circonstances. Le 30 juillet dernier, nous vous révélions déjà que les relations entre le capitaine du PSG, son entourage et Leonardo, n’étaient pas des meilleures. Cela s’est confirmé, avec le récent entretien donné par l’agent de Thiago Silva, à L’Équipe . « On n'a jamais parlé d'argent ni de durée de contrat. Jamais. Leonardo a simplement dit qu'il ne comptait plus sur lui. Rien de plus. Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo. Très affecté » a expliqué Paulo Tonietto. « Dès le début, Leonardo aurait dû l'appeler et lui dire : "On te propose un an de plus, on ne sait pas si tu seras capitaine ou si tu seras titulaire", et Thiago aurait pu choisir de rester ou pas. Je pense que Leonardo devait ça à Thiago, au regard de tout ce qu'il a fait au PSG ». Une sortie qui met surtout la lumière sur un dossier très mal géré par Leonardo, qui aurait pu prendre les devants et régler la succession de Thiago Silva beaucoup plus tôt.

