Mercato - Chelsea : Olivier Giroud sur le départ ? Sa réponse !

Publié le 3 septembre 2020 à 19h40 par La rédaction

Prolongé d’une saison à Chelsea alors que Timo Werner a été recruté, Olivier Giroud n’a nullement l’intention d’aller voir ailleurs et estime qu’il aura sa chance chez les Blues.