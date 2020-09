Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tout pour Milan Skriniar ?

Publié le 3 septembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo prospecte sur le marché des transferts afin de trouver le défenseur central parfait pour le PSG. Et il pourrait bien être prêt à tout pour recruter Milan Skriniar…

L’avenir de Milan Skriniar ne semble toujours pas décidé du côté de l’Inter Milan. Plus vraiment dans les plans d’Antonio Conte pour la fin de saison dernière, l’international slovaque était annoncé sur le départ par la presse italienne ces dernières semaines, pour le plus grand bonheur de Leonardo, toujours à la recherche d’un successeur à Thiago Silva. Cependant, le directeur sportif du PSG avait vu ses ardeurs être calmées par le directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio : « Nous avons fait un bon investissement en lui, il a bien fait en trois ans, c'est un atout sur lequel nous nous concentrons et sur lequel nous nous concentrerons pour l'avenir » . Cependant, le Brésilien semble prêt à tout pour attirer le défenseur à Paris…

Une offre la semaine prochaine ?