Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer pour Bellerin !

Publié le 3 septembre 2020 à 17h15 par A.D.

Pour pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo songerait à recruter Hector Bellerin. Alors que son prix serait fixé à 30M€, le latéral d'Arsenal verrait d'un bon oeil un transfert au PSG.

Engagé jusqu'au 30 juin 2020, Thomas Meunier a fait ses valises et s'est engagé en faveur du Borussia Dortmund. Pour combler le départ de l'international belge, Leonardo s'activerait en coulisses et aurait notamment coché le nom de Hector Bellerin. D'après les dernières indiscrétions du Telegraph , le directeur sportif du PSG aurait proposé une somme proche de 28M€ à la direction d'Arsenal pour son latéral droit. Un montant que les Gunners auraient jugé insuffisant. Et ce, parce qu'ils réclameraient entre 30 et 40M€ pour le transfert de Hector Bellerin.

Bellerin prêt à répondre à l'appel de Leonardo ?