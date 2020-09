Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 pourrait rendre un grand service à Puel !

Publié le 3 septembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Mis au placard par Claude Puel du côté de Saint-Etienne, Loïs Diony est à la recherche d’un nouveau club. Après des intérêts venant de Turquie, l’attaquant stéphanois pourrait finalement rester en Ligue 1.

C’est l’un des enjeux majeurs du mercato de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel souhaite alléger son effectif, avant d'attaquer son recrutement ! Pour cela, l’ancien coach de Leicester a ciblé plusieurs éléments, et leur a fait savoir qu’il ne comptait plus sur eux. Jusqu’à présent, aucun départ notable n'est à noter, même si certains cadres de la saison dernière comme Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz sont proches de la sortie. C’est également le cas de Loïs Diony, très peu utilisé la saison passée dans le Forez (2 buts en 12 matchs).

Angers suit Diony