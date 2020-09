Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait les idées claires pour Hector Bellerin !

Publié le 4 septembre 2020 à 1h45 par A.D.

En quête d'un successeur à Thomas Meunier, Leonardo s'intéresserait à Hector Bellerin. Alors que le latéral d'Arsenal ne serait pas une priorité, le directeur sportif du PSG n'aurait formulé qu'une offre de près de 20M€. De leur côté, les Gunners espéreraient plutôt empocher 39M€ environ pour Hector Bellerin.

En fin de contrat avec le PSG depuis le 30 juin 2020, Thomas Meunier s'en est allé. Contrairement à Thiago Silva, Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting, qui se trouvaient dans la même situation que lui, l'international belge n'a pas étendu son bail pour finir la Ligue des Champions avec le PSG et a préféré rejoindre directement le Borussia Dortmund. Alors que Thomas Meunier a pris le large il y a déjà deux mois, Leonardo serait en quête de son successeur et songerait à recruter Hector Bellerin. Toutefois, le défenseur d'Arsenal serait loin d'être un premier choix pour le directeur sportif du PSG.

Bellerin ne serait pas une priorité pour Leonardo