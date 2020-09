Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une intervention décisive de Luis Suarez pour Lionel Messi ?

Publié le 4 septembre 2020 à 0h00 par A.D.

Alors que le Barça a totalement perdu de sa superbe, Lionel Messi voudrait prendre le large cet été. Grand ami de Luis Suarez, La Pulga lui aurait rendu visite pour être conseillé sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi serait encore loin d'être décidé. Après la mauvaise saison du Barça, ponctuée par l'humiliation face au Bayern en Ligue des Champions, la star argentine aurait pris une décision radicale. En effet, Lionel Messi ne voudrait plus jouer une saison de plus au FC Barcelone et chercherait un moyen de prendre le large lors du mercato estival. Alors qu'une solution n'aurait pas encore été trouvée, La Pulga aurait rendu visite à Luis Suarez pour débloquer la situation.

Lionel Messi aurait demandé conseil à Luis Suarez