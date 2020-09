Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo mal embarqué dans le dossier Luis Suarez ?

Publié le 3 septembre 2020 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG a coché le nom de Luis Suarez pour renforcer son secteur offensif, il se pourrait que le club de la capitale soit en train d’être irrémédiablement dépassé par l’un de ses concurrents.

À 33 ans et victime d’un net déclin physique depuis maintenant plusieurs mois, Luis Suarez n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, lui qui souhaiterait renouveler en profondeur l’effectif du Barça. L’Uruguayen négocierait ainsi la résiliation de son contrat expirant en juin 2021, chose qui aurait éveillé l’intérêt de plusieurs écuries européennes parmi lesquelles le PSG. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, le profil de celui qu’on surnomme El Pistolero séduirait particulièrement l’état-major parisien basé à Doha. Cependant, le PSG est loin d’être l’unique club à être intéressé par Luis Suarez, et il semblerait qu’il soit même en train de se faire dépasser par l’un de ses concurrents.

La Juventus serait en pôle position !