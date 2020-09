Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 4 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Thiago Silva ayant déjà quitté le PSG, Leonardo s’est mis en quête de son successeur. Mais Milan Skriniar, ciblé à cet effet, a laissé entendre qu’il se voyait rester à l’Inter Milan cet été.

« Skriniar ? Depuis qu’il est arrivé ici, il a toujours été bon même s’il a moins joué ces derniers temps. Mais on mise sur lui pour le présent et l’avenir », confiait dernièrement Piero Ausilio, le directeur sportif de l’Inter Milan, indiquant donc qu’il souhaitait conserver Milan Skriniar cet été, alors que le défenseur central slovaque est ciblé par le PSG pour venir assurer la succession de Thiago Silva. Et le principal intéressé à confirmé cette tendance…

« J’ai un contrat de trois ans »