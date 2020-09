Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas dévoile son plan pour le mercato !

Publié le 3 septembre 2020 à 19h30 par A.M.

De nouveau interrogé sur la fin de son mercato de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas confirme sa volonté de recruter un attaquant et surtout, ses craintes au sujet d'éventuels départs.

Malgré les problèmes financiers de l'Olympique de Marseille, le recrutement du club phocéen se déroule plutôt bien. En effet, André Villas-Boas a obtenu trois des quatre renforts qu'il souhaitait puisque Pape Gueye est arrivé libre libre afin de densifier l'entrejeu tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund dans le but d'offrir une alternative à la charnière composée d'Alvaro Gonzalez et de Duje Caleta-Car. Et ce n'est pas tout puisque l'OM tient enfin son latéral gauche afin d'assurer le rôle de doublure de Jordan Amavi puisque Yuto Nagatomo s'est engagé pour une saison. Par conséquent, jusque-là, les Phocéens n'ont pas dépensé le moindre centime en indemnité de transfert. Et désormais, André Villas-Boas souhaite un attaquant.

Villas-Boas veut un buteur...

Invité de Top of the foot , l'émission de RMC Sport , l'entraîneur de l'OM a donc confirmé son souhait d'attirer un avant-centre : « On a besoin d‘une alternative à Dario (Benedetto). On est très content avec l’évolution de Marley Aké et on va continuer à lui donner des opportunités. Mais on a besoin d’un attaquant de pointe. On est plutôt pas mal sur les côtés. Valère (Germain), on le voit plutôt là. » André Villas-Boas a ensuite détaillé le profil du joueur qu'il cherche. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a les idées claires. « Un buteur! C’est ça qu’on cherche toujours. Avec Dario, on a quelqu’un qui joue bien entre les lignes. Ce qu’on cherche maintenant c’est quelqu’un qui peut donner plus de profondeur, de vélocité en attaque. Tu cherches des grands buteurs, qui ont de l’explosivité, qui savent travailler dans la surface de réparation », ajoute le coach olympien.

... et craint des départs !