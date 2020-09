Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho tente le coup pour Paqueta !

Publié le 3 septembre 2020 à 18h40 par La rédaction

Alors que l'Olympique Lyonnais se prépare à perdre certains de ses éléments clés, les dirigeants s'activent pour palier aux départs. La solution pourrait venir d'Italie.