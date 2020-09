Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Olivier Giroud s’enflamme pour l’arrivée de Thiago Silva !

Publié le 3 septembre 2020 à 17h51 par La rédaction

Libre de tout contrat après la fin de son aventure avec le PSG, Thiago Silva a rejoint Chelsea pour une saison. Une recrue qui plaît à Olivier Giroud.