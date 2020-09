Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a les cartes en main pour Villas-Boas !

Publié le 4 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Ne disposant d’un contrat courant que jusqu’en juin 2021, André Villas-Boas n’aurait pas eu mot d’une possible prolongation de la part des dirigeants de l’OM.

Il est inutile de dire que l’arrivée d’André Villas-Boas a été bénéfique pour l’OM. Ayant repris l’équipe qui sortait d’une saison très difficile, le technicien portugais est parvenu à ramener l’OM en Ligue des champions et à s’installer à la deuxième place du classement de Ligue 1 derrière le PSG. Malgré les difficultés financières éprouvées par le club phocéen, les supporters marseillais pourraient espérer avoir de grandes ambitions cette saison alors que cela pourrait être la der de Villas-Boas.

L’OM n’a rien proposé à Villas-Boas !