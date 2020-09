Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se voit encore conseillé un attaquant !

Publié le 4 septembre 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille est en quête d'un nouvel attaquant, Nabil Djellit recommande au club phocéen de miser sur Islam Slimani.

« Pour l'attaquant, je n'aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l'équipe qui saura renforcer l'effectif. Il va y avoir de la concurrence pour Dario Benedetto, mais c'est le principe essentiel du sport ». Directeur du football de l'OM, Pablo Longoria a récemment affiché sa volonté de recruter un nouvel attaquant, et cette fois-ci, le club phocéen devrait avoir un petit budget à investir. Et pour Nabil Djellit, les Phocéens doivent miser sur Islam Slimani de retour à Leicester après un prêt d'une saison à l'AS Monaco.

«Slimani est fait pour l’OM»