Mercato - OM : Une porte de sortie identifiée pour Kevin Strootman ?

Publié le 5 septembre 2020 à 10h15 par B.C.

Poussé vers la sortie, Kevin Strootman pourrait quitter l'OM d'ici la fin du mercato. L'international néerlandais aurait d'ailleurs été proposé à un club turc...

Cet été, l'Olympique de Marseille fait face à une situation compliquée. Le club phocéen doit en effet se renforcer afin d'être compétitif sur tous les tableaux cette saison mais n'a pas les moyens pour parvenir à ses fins. Ainsi, Pablo Longoria et André Villas-Boas doivent se montrer ingénieux pour boucler des renforts à moindre coût. Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo ont rejoint Marseille pour 0€, mais cela ne devrait pas être aussi simple pour l'attaquant espéré par l'entraîneur portugais. En parallèle, l'OM doit penser à dégraisser afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. D'après La Provence , Maxime Lopez, Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Christopher Rocchia et Valère Germain sont principalement visés par la direction. Le Néerlandais pourrait d'ailleurs avoir une première idée de sa prochaine destination.

Strootman proposé à Galatasaray ?