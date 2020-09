Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman serait catégorique pour Memphis Depay !

Publié le 5 septembre 2020 à 8h30 par H.G. mis à jour le 5 septembre 2020 à 8h40

Alors que le FC Barcelone serait à la recherche d’un nouvel attaquant destiné à remplacer Luis Suarez, la piste menant à Memphis Depay deviendrait de plus en plus concrète.

Dans le cadre du grand projet de renouvellement d'effectif du FC Barcelone, Luis Suarez devrait prochainement quitter le club catalan, où il est arrivé en 2014 en provenance de Liverpool. Désormais âgé de 33 ans et victime d’un net déclin physique depuis maintenant plusieurs mois, celui qu’on surnomme El Pistolero n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman et aurait donc été invité à se trouver un point de chute. De ce fait, tandis que le contrat de l’Uruguayen pourrait prochainement être rompu, le Barça se serait d’ores et déjà lancé en quête de son successeur. Dans cette optique, deux pistes ont émergé : Lautaro Martinez et Memphis Depay. Et à en croire les derniers échos provenus d’Espagne, il semblerait que le dossier de l’attaquant de l’OL commence à prendre l’ampleur.

Memphis Depay serait un choix de Ronald Koeman !