Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Depay !

Publié le 4 septembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Bruno Cheyrou, responsable du recrutement de l'OL, s'est exprimé au sujet de l'avenir de Memphis Depay.

Mais où jouera Memphis Depay ? En fin de contrat dans un an à l’Olympique Lyonnais, le Néerlandais est en position de force quant à son avenir. À l’heure actuelle, la piste la plus sérieuse mènerait le capitaine des Gones au FC Barcelone, même si le Paris Saint-Germain conserve une carte à jouer. Mais le nouveau responsable du recrutement du club rhodanien, Bruno Cheyrou, ne semble pas résigné à perdre son joueur clé, auteur d’un triplé lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Dijon.

« Le marché décide »