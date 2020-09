Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Areola aurait deux pistes en tête !

Publié le 4 septembre 2020 à 22h15 par A.D.

Alors que Sergio Rico devrait faire son retour au PSG, Alphonse Areola serait plus que jamais sur le départ. L'international français aurait toujours la possibilité de rejoindre le Stade Rennais et verrait d'un bon oeil un transfert en Premier League.

Quelle sera la prochaine destination d'Alphonse Areola ? Prêté la saison dernière au Real Madrid, le gardien français a fait son retour au PSG, mais ne devrait pas y faire long feu. En effet, Sergio Rico, qui devrait être transféré définitivement du FC Séville, serait parti pour endosser le rôle de doublure de Keylor Navas, tandis qu'Alphonse Areola devrait prendre la porte.

Alphonse Areola partagé entre Rennes et l'Angleterre ?