Mercato - OM : McCourt prêt à offrir un attaquant à Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 4 septembre 2020 à 21h15 par D.M.

L’OM est en quête d’un attaquant et disposerait de 5-6M€ pour acheter sa prochaine recrue. Toutefois, la réalité serait légèrement différente et Franck McCourt serait avant tout à la recherche d’un bon coup.

A la recherche d’un latéral gauche capable de suppléer Jordan Amavi, l’OM a trouvé la perle rare en la personne de Yuto Nagatomo. Mais le mercato n’est pas terminé pour le club marseillais qui cherche désormais un jeune attaquant. « On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget (…) Pour l'attaquant, je n'aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l'équipe qui saura renforcer l'effectif. Il va y avoir de la concurrence pour Dario Benedetto, mais c'est le principe essentiel du sport » avait déclaré Pablo Longoria lors de la présentation du joueur japonais. Selon La Provence , le directeur du football de l’OM disposerait d’une enveloppe de 5-6M€ pour recruter l’attaquant

« S’il y a une belle opportunité, comme pour Nagatomo, il le fera »