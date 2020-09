Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En plus du recrutement, l’OM a d’autres dossiers chauds en interne !

Publié le 4 septembre 2020 à 16h30 par Th.B.

En attendant l’arrivée d’un attaquant, l’OM va devoir sérieusement se pencher sur plusieurs cas de joueurs dont la situation contractuelle devient urgente.

Après une campagne rondement menée au cours de laquelle l’OM est arrivé deuxième au classement de Ligue 1 en renouant au passage avec la Ligue des champions, la saison de la confirmation est attendue du côté de Marseille et de ses supporters. Faute de moyens conséquents, le club phocéen a dû la jouer fine sur le marché en recrutant Pape Gueye et Yuto Nagatomo libres de tout contrat, Leonardo Balerdi via un prêt convenu avec le Borussia Dortmund et Alvaro Gonzalez définitivement après un prêt concluant la saison passée. En ce qui concerne les départs et les éventuelles prolongations contrat, il va falloir se montrer patient alors que quatre cas spécifiques ressortent, étant tous à un an de la fin de leur contrat respectif.

L’optimisme peut régner pour une prolongation…

Dans son édition du jour, L’Équipe a fait un gros point sur la bande de la Der. En effet, Florian Thauvin, Jordan Amavi, Maxime Lopez et Valère Germain sont contractuellement liés à l’OM jusqu’en juin 2021. Ce qui signifie qu’ils disputeraient potentiellement leur dernière année de contrat à l’OM. Et leurs chances de prolonger sont inégales. Si on décidait de commencer par le positif, Jordan Amavi serait à ce jour celui qui aurait le plus de chance d’apposer sa signature sur un nouveau bail. Comme le quotidien sportif l’explique, une revalorisation salariale ne poserait pas vraiment de problème au club phocéen, puisque le latéral gauche perçoit (que) 180 000€ brut par semaine. Une hausse de ses revenus ne serait pas impensable du point de vue de l’OM puisqu’il apporterait satisfaction et que du côté du joueur, on signerait bien une prolongation pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2023. Bien qu’aucune nouvelle ne serait à noter dans le clan Florian Thauvin de la part de ses dirigeants pour une éventuelle prolongation, des performances comme celle de dimanche face à Brest où il a marqué et été double passeur décisif, devraient inciter l’OM à passer à l’action. D’autant plus qu’André Villas-Boas ne s’en est pas caché, le technicien portugais apprécie le profil du champion du monde tricolore qu’il a récemment qualifié de recrue. Mais pour les deux autres cas, l’optimise ne serait pas de mise.

… Leurs sorts seraient déjà scellés !

Pourtant considéré comme étant un incontournable aux débuts du Champions Project, soit à l’automne 2016, Maxime Lopez a vu son importance diminuer au sein de l’effectif phocéen et particulièrement depuis la nomination d’André Villas-Boas au poste d’entraîneur. Le milieu de terrain français s’interrogerait sur son avenir alors que le silence de l’OM laisse entendre qu’un transfert d’ici la fin du mercato serait le bienvenu. Lopez aurait d’ailleurs la cote du côté du FC Séville. Pour finir, le cas de Valère Germain serait épineux. Important dans la rotation mise en place par Villas-Boas au poste de milieu/ailier droit, le retour en forme de Florian Thauvin devrait limiter le temps de jeu de l’ancien de l’AS Monaco. Néanmoins, son salaire étant très important et sa femme étant sur le point d’accoucher de leur premier enfant, Germain ne compterait pas bouger. Ce qui signifie qu’un départ libre de tout contrat à l’issue de la saison devrait avoir lieu. Bien que l’optimisme semble régner pour deux de ces quatre cas, l’OM n’aurait pas encore enclenché la première pour prolonger Amavi et Thauvin.