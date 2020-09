Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Thauvin attend un signe d’Eyraud !

Publié le 4 septembre 2020 à 8h45 par Th.B.

Buteur et double passeur décisif face à Brest dimanche, Florian Thauvin ne se rapprocherait pas pour autant d’une prolongation de contrat. Les négociations n’auraient pas vraiment débutées avec les dirigeants de l’OM.

Blessé pendant une bonne partie de la saison dernière où sa présence n’était à noter que face à Amiens en mars et l’ASSE en septembre, Florian Thauvin est entré dans son ultime année de contrat avec des incertitudes sur son niveau de jeu et niveau physique. Face à Brest dimanche, le champion du monde tricolore a cependant joué un rôle primordial dans la victoire de l’OM en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives à ses coéquipiers. Au micro de RMC jeudi soir pour l’émission Top of the Foot , André Villas-Boas a clairement évoqué le terme recrue concernant Thauvin, tant sa présence cette saison se fera ressentir selon lui. Mais ce n’est pas l’entraîneur qui est en charge de la situation contractuelle de ses joueurs. Lié à l’OM jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin n’aurait pas eu vent d’une éventuelle prolongation de contrat de la part de sa direction.

À l’ouest, rien de nouveau ?