Mercato - ASSE : Claude Puel tape du poing sur la table pour le mercato !

Publié le 4 septembre 2020 à 17h45 par Th.B.

Interrogé sur les possibilités de recrutement de l’ASSE d’ici la fin du mercato, Claude Puel a clairement fait comprendre qu’il n’allait pas mener à bien des opérations juste le plaisir.

« Si on peut faire un ou deux ajustements au niveau du mercato, on verra. Je ne me focalise pas là-dessus. Je veux d'abord tirer le meilleur du groupe dont je dispose. Le groupe est encore un peu large. Quand vous avez 37 joueurs à l'entraînement, c'est compliqué. On ne peut pas avoir la même attention, se concentrer ou récompenser tout le monde » . Voici le témoignage que Claude Puel tenait fin août en conférence de presse. Ainsi, des départs devraient avoir lieu alors que Yann M’Vila se rapprocherait beaucoup de l’Olympiakos. Ayant établi une liste noire dans laquelle Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri feraient partie intégrante, l'entraîneur de l'ASSE ne prévoirait pas spécialement de recruter pour palier ces potentiels départs.

« Il n’est pas question de rajouter des joueurs de l’effectif qui pour moi ne vont pas être supérieurs »