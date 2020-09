Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte de sortie enfin trouvée à Kostas Mitroglou ?

Publié le 5 septembre 2020 à 1h30 par La rédaction

De retour de prêt, Kostas Mitroglou ne devrait pas reporter le maillot de l’Olympique de Marseille. Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Villas-Boas, l’attaquant grec aurait une porte de sortie.

Où évoluera Kostas Mitroglou la saison prochaine ? Après un prêt peu convaincant aux Pays-Bas, du côté du PSV Eindhoven (18 matchs, 3 buts), l’attaquant grec est de retour à Marseille, mais probablement pas pour très longtemps. L’ancien buteur de Benfica n’entre pas dans les plans d’André Villas-Boas, qui souhaite s’en débarrasser cet été. En fin de contrat en 2021, le joueur de 31 ans pourrait rebondir dans un club qu’il connait bien.

La piste Olympiakos toujours active