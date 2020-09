Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Valère Germain déjà tout tracé ?

Publié le 4 septembre 2020 à 12h15 par Th.B.

Valère Germain ne dispose plus d’un rôle de titulaire régulier à l’OM. Néanmoins, au vu de son train de vie à Marseille et de sa situation salariale, nul doute que l’attaquant français devrait honorer son contrat jusqu’à son terme.

Arrivé en 2017 auréolé d’un titre de champion de France avec l’AS Monaco, Valère Germain a débarqué à l’OM en tant que titulaire avant de se partager la pointe de l’attaque avec Kostas Mitroglou et de définitivement laisser le poste d’attaquant à Dario Benedetto la saison dernière. Néanmoins, le Français n’est pas totalement sorti des plans d’André Villas-Boas puisqu’il a souvent occupé le poste de milieu latéral droit ou ailier droit. Avec le retour de Florian Thauvin, blessé pendant la majorité de la saison lors de l’exercice précédant, le temps de jeu de Germain devrait en prendre un coup. Mais pas de quoi le pousser à un départ d’ici la fin du mercato bien qu’il soit à un an de la fin de son contrat.

La der de Germain