Mercato - Barcelone : Une tendance se dégage en interne pour l'avenir de Messi !

Publié le 4 septembre 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il souhaiterait quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi commencerait à infléchir sa position et serait prêt à rester une saison supplémentaire au sein de son club de toujours. De quoi redonner le sourire au sein du Barça, bien que rien ne soit encore bouclé.

Vingt ans après son arrivée dans les équipes de jeunes du FC Barcelone, Lionel Messi a pris la décision de quitter son écurie de toujours cet été après une saison cauchemardesque. En conflit ouvert avec sa direction, l’international argentin aurait souhaité s’en aller dès maintenant, à un an du terme de son contrat, mais la position ferme affichée par Josep Maria Bartomeu l’aurait conduit à revoir sa position. Et pour cause, il est désormais annoncé que Lionel Messi pourrait rester au Barça en 2020/2021, avant de partir libre dans un an. Cela lui éviterait notamment une bataille judiciaire contre le FC Barcelone et de sortir par la petite porte, chose qu’il souhaiterait éviter. De quoi rassurer de nombreux observateurs des Blaugrana , mais aussi provoquer un vent d’optimisme en interne.

L'optimisme grandit en interne, mais...