Mercato - PSG : Messi objectif 2021 ?

Publié le 4 septembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Les dernières évolutions laissent transparaître qu’il n’est pas exclu que Messi aille au bout de son contrat avec Barcelone en juin 2021. Pour le PSG, cela pourrait faciliter les choses… Explication.

Ces dernières heures, certains échos en provenance d’Espagne annoncent que le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, s’est une nouvelle fois montré totalement fermé à l’idée d’un départ de Lionel Messi cet été, annonçant à son père et conseiller, Jorge Messi, qu’il n’avait aucunement l’intention de négocier un transfert cet été, à moins qu’un club ne verse le montant de la clause libératoire à 700 millions. Si le clan Messi mise sur le fait que la clause de sortie libre dont dispose Messi peut être validée malgré le dépassement de la date de validité, du fait du bouleversement des calendriers, rien n’indique qu’il obtiendra satisfaction.

Comme Mbappe risque de partir…

En conséquence, l’hypothèse que Messi reste finalement au Barça un an de plus pour attendre la fin de son contrat apparaît désormais non négligeable. Alors, le Paris Saint-Germain pourrait être dans une position forte pour discuter, sachant que Kylian Mbappe, qui refuse toujours de prolonger, pourrait bien être vendu au même moment… Le club de la capitale aura alors un pouvoir financier XXL et pourra trouver en Messi une compensation crédible face au départ de l’attaquant français..